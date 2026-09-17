Champawat News: 10 सूत्री मांगों के लिए ग्राम प्रधानों ने की तालाबंदी

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चंपावत। 10 सूत्री मांगों के समाधान के लिए ग्राम प्रधान संगठन ने बुधवार को चंपावत, लोहाघाट, पाटी और बाराकोट ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। चंपावत में प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष पवन भट्ट और प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल ने किया। प्रधानों ने 20 हजार रुपये मासिक मानदेय, वार्ड सदस्यों को मानदेय, मनरेगा में नेटवर्क समस्या के चलते ऑफलाइन उपस्थिति की सुविधा और श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा ग्राम प्रधान निधि, 29 विभागों का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण, प्रधानों का स्वास्थ्य व जीवन बीमा और प्रधानमंत्री आवास के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने की मांग उठाई। प्रधानों ने मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। प्रदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम प्रधान शामिल रहे।