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वीडियो: चंपावत में डीएम मनीष कुमार बने छात्राओं के शिक्षक
चंपावत में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच समय निकालकर जिलाधिकारी मनीष कुमार छात्राओं को विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। नगर मुख्यालय स्थित पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विज्ञान शिक्षक का पद लंबे समय से रिक्त है। ऐसे में छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। समस्या को देखते हुए डीएम ने स्वयं कक्षा 10 की छात्राओं को विज्ञान पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने 16 अक्तूबर से पढ़ाना शुरू किया है। डीएम प्रतिदिन सुबह नौ बजे से हाईस्कूल की 52 छात्राओं को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। वह कक्षा में शिक्षक की तरह किताब लेकर पहुंचते हैं और विषय की बारीकियों को सरल तरीके से समझाते हैं। इसके लिए वह पहले से पाठ की तैयारी भी करते हैं।
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