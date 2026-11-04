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VIDEO: चंपावत जिला विकास में अव्वल: बीस सूत्री कार्यक्रम में हासिल की 99.75% प्रगति
चंपावत। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दम पर चंपावत जिले ने विकास के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। बीस सूत्री कार्यक्रम में 99.75 प्रतिशत प्रगति के साथ चंपावत जिला लगातार पिछले 15 माह से प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दायित्वधारी रामपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
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