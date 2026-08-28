{"_id":"6a9153f529ca717f0604ba97","slug":"video-raksha-bandhan-festival-celebrated-with-love-and-affection-in-karnaprayag-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग में प्रेम और स्नेह से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व कर्णप्रयाग क्षेत्र में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में पूजा-अर्चना के बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि व दीर्घायु की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। पर्व को लेकर कर्णप्रयाग बाजार में भी खासा उत्साह देखने को मिला। राखी, मिठाई और उपहारों की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। दूर-दराज के गांवों से भी लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे। रक्षाबंधन के चलते बाजार में दिनभर चहल-पहल बनी रही और क्षेत्र में त्योहार का उल्लास नजर आया।

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