{"_id":"6aa00d31c2359f80840f3cf5","slug":"video-dewal-kheta-manmati-road-reopens-after-15-days-10-000-residents-of-suyalakot-valley-get-major-relief-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"15 दिनों बाद खुली देवाल-खेता मानमती सड़क, सुयालाकोट घाटी की दस हजार की आबादी को मिली बड़ी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

15 दिनों बाद खुली देवाल-खेता मानमती सड़क, सुयालाकोट घाटी की दस हजार की आबादी को मिली बड़ी राहत

Alka Tyagi

Updated Tue, 08 Sep 2026 06:57 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 06:57 PM IST







Link Copied



15 दिन से बंद देवाल- खेता मानमती सड़क के खुलने से सुयालकोट घाटी के दस हजार आवादी ने राहत की सांस ली। इस सड़क के सुयालकोट में सड़क वाश आउट होने से लोनिवि ने 150 मीटर नई सड़क की कटिंग की। 16 वें दिन यातायात के लिए खड़क खुलने पर इस मार्ग में वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन