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कर्णप्रयाग। गैरसैंण के मालकोट गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों ने एक दिसंबर से अभ्यास और छह दिसंबर से पांडव नृत्य करने का निर्णय लिया है। आयोजन की तैयारियों को लेकर गांव की महिला मंगल दल, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर मंच तैयार किया है। समिति के अध्यक्ष कैप्टन नयन सिंह ने कहा कि इस आयोजन से गांव में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा के साथ ही गांव की एकता और संस्कृति को सहेजने में मदद मिलती है। इस अवसर पर संरक्षक धन सिंह कठैत, उपाध्यक्ष बिशन सिंह कठैत, मानवेंद्र नेगी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह कठैत, महामंत्री राजेंद्र मुसनी तथा सचिव उमेद सिंह मौजूद रहे। संवाद

