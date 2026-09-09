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बारिश थमने के बाद मौसम खुला तो बदरीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Alka Tyagi

Updated Wed, 09 Sep 2026 01:38 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 01:38 PM IST







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लंबे समय से मानसून की बारिश थमने के बाद आज मौसम खुलने के साथ ही बदरीनाथ धाम में चटक धूप खिली। खिली धूप के बीच मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान नारायण के दर्शन किये। मौसम साफ होने से धाम में भी चहल-पहल बढ़ी नजर आई। ... और पढ़ें

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