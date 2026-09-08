Chamoli News: महिला की मौत के मामले में ससुरालियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज

महिला के पिता ने दी तहरीर, हत्या की आशंका जताईसंवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। विकासखंड के सेनू गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।विकासखंड के सेनू गांव की ज्योति (30) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे के हुक पर चुन्नी के फंदे पर लटका मिला था। अब इस मामले में महिला के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस की टीम ने सेनू गांव जाकर परिजनों और अन्य ग्रामीणों से पूछताछ की और सबूत जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतका के पिता ने उसके पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ हत्या करने की आशंका जताई और प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला का पति दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है। महिला की आठ साल पहले शादी हुई थी। महिला की एक बेटी (2 वर्ष) और एक बेटा (5 वर्ष) भी है। वहीं महिला की मौत से पूरे गांव में मातम है।