मायावती की मंजूरी, आकाश मैदान में, बुलंदशहर से करेंगे चुनावी आगाज

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उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। लंबे समय बाद आकाश आनंद यूपी में चुनावी जनसभाओं के जरिए प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। मायावती की अनुमति से उनका अगले डेढ़ महीने का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके तहत वह बुलंदशहर, सहारनपुर, अयोध्या, आगरा और कानपुर समेत कई जगहों पर जनसभाएं करेंगे। यूपी के अलावा पंजाब और उत्तराखंड में भी आकाश आनंद पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।

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