नमो घाट पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं संग चलाई साइकिल, VIDEO

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वाराणसी के नमो घाट पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 94वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में युवाओं के साथ साइकिल चलाई। एशियाई खेलों के पदक विजेताओं की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशामुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान फिटनेस को दिनचर्या का हिस्सा बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया गया।

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