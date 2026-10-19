VIDEO: एयर शो के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में भीड़ प्रबंधन की तैयारी

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वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले एयर शो के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण सोमवार की तर्ज पर भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था लागू की जाएगी। शनिवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रवेश-निकास मार्गों के प्रबंधन, बैरिकेडिंग, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर निर्देश दिए गए।

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