{"_id":"6ab9e4b10c27cabcb50d3165","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-ravi-fan-company-chaos-ensues-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रवि फैन कंपनी में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में मड़ौली तिराहा के पास मेघना हॉस्पिटल के पीछे स्थित रवि फैन में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही मंडुवाडीह पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

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