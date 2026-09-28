ये उम्र नहीं, मेडल का हाैसला है: 78 में सिल्वर, 98 में गोल्ड; युवाओं के जोश पर भारी इन बुजुर्गों का रिकाॅर्ड

श्रीनारायण खेमका : 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीत

88 वर्षीय श्रीनारायण खेमका को काशी का मिल्खा सिंह कहा जाता है। वे नियमित अभ्यास की बदौलत आज भी मिल्खा सिंह की तरह दौड़ लगाने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने 23वें एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो पदक जीत कर अपनी श्रेष्ठता साबित की। खेमका के इस प्रयास की सराहना हुई। उन्होंने गत वर्ष 23वें एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 85 प्लस आयु वर्ग में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया।



दधिबल चौहान : अब तक 60 मेडल जीते, इनमें 23 गोल्ड

रामनगर निवासी दधिबल सिंह चौहान की उम्र 65 साल है। रोजाना 24 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। पैदल ही ऑफिस जाते और आते हैं। दौड़ के नियमित अभ्यास और पैसे की बचत के लिए उन्होंने यह प्लान बनाया है। सेना में हवलदार के पद से सेवानिवृत दधिबल एथलीट के कोच रहे हैं। लगातार मास्टर गेम में प्रतिभाग करते हैं। अब तक 60 से ज्यादा पदक जीत चुके हैं। इनमें 23 गोल्ड मेडल हैं।