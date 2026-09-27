यूपी: इन्फ्लुएंसर ने लगाया फंदा, आखिरी पोस्ट में लिखा- इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया; लाखों फॉलोअर्स

यूपी-एमपी की सीमा सिंगरौली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी (30) की शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव घर में फंदे से लटका मिला। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन





पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना से पहले निधि की फोन पर किसी व्यक्ति से बातचीत हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच विवाद होने की जानकारी मिली है। पुलिस फिलहाल इसी बिंदु समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और उसका घटना से क्या संबंध है।