वाराणसी की खबरें: बिजली के लिए धरने पर बैठे ग्रामीणों को पीटा, वाहन तोड़े; हादसों में तीन लोगों की मौत

मेघना हॉस्पिटल के पीछे रवि फैन में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी

वाराणसी के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में मड़ौली तिराहा के पास मेघना हॉस्पिटल के पीछे स्थित रवि फैन में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही मंडुवाडीह पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।



प्राथमिकी वापस लेने की धमकी, 30 लाख रुपये मांगे

हुकुलगंज निवासी महिला चिकित्सक ने एक युवती पर अपने चिकित्सक पति को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देने और प्राथमिकी वापस लेने के नाम पर रुपये मांगने का आरोप लगाया है। महिला चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।



शिकायत के अनुसार, महिला चिकित्सक मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति हुकुलगंज स्थित निजी अस्पताल में चिकित्सक हैं। आरोप है कि करीब तीन वर्ष पहले अस्पताल में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करने वाली चांदनी का स्टाफ से विवाद हुआ था। महिला चिकित्सक के पति ने स्टाफकर्मी सुमित की मौजूदगी में चांदनी से पूछताछ की थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। घटना की सीसीटीवी फुटेज होने का भी दावा किया गया है।



महिला का आरोप है कि घटना के बाद चांदनी ने उनके पति को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी और 112 पर सूचना दी। इसके बाद 26 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चांदनी उसे वापस लेने के बदले रुपये मांगने लगी। 31 जुलाई को चांदनी ने फोन कर महिला को कचहरी बुलाया और 20 लाख रुपये मांगे।



महिला ने बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराने का दावा किया है। आरोप है कि 22 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे महिला अर्दली बाजार में केक लेने गई थीं। वहां चांदनी पहुंची और 20 लाख के बजाय 30 लाख रुपये की मांग की। कैंट थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।