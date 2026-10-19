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बरेका में खड़ा हुआ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 19 Oct 2026 04:06 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 04:06 PM IST







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बरेका के रामलीला मैदान में दशहरा के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बारूदी पुतले खड़े किए गए। मंगलवार को दहन होगा। इसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। ... और पढ़ें

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