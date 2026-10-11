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नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, मंदिर में लगी कतारें; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 11 Oct 2026 10:40 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 10:40 AM IST







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वाराणसी में शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर माता के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की। नवरात्र के पहले दिन मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल रहा। माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ... और पढ़ें

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