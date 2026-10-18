माता अन्नपूर्णा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, VIDEO

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वाराणसी में माता अन्नपूर्णा के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में मत्था टेककर सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के लिए भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन करते रहे।

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