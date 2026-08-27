रोडवेज पर राखी बांधने जा रही महिलाओं की भीड़, VIDEO

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रक्षाबंधन को लेकर रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें बड़ी संख्या में अपने मायके और ससुराल से रवाना हो रही हैं। बस अड्डों पर सुबह से ही यात्रियों की कतार लगी रही। महिलाओं और परिवारों की अधिक संख्या के कारण बसों में सीटों के लिए भी मारामारी देखने को मिली।

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