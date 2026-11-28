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VIDEO: बाबा कालभैरव के दरबार में पहुंचे सीएम योगी और उपराष्ट्रपति, दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद

किशन चौबे

Updated Sat, 28 Nov 2026 07:14 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 07:14 PM IST







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उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव के मंदिर में दर्शन-पूजन किया। दोनों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। ... और पढ़ें

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