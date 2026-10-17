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पटाखा विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके के बाद छाया धुएं का गुबार; VIDEO
वाराणसी के सारनाथ स्थित पैगंबरपुर में पटाखा विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पड़ोस के मकान में लगे कैमरे में धमाके की घटना रिकॉर्ड हुई। फुटेज में विस्फोट के बाद धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दे रहा है। धमाके से इलाके में अफरातफरी मच गई थी। घटना के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया।
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