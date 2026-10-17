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पटाखा विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके के बाद छाया धुएं का गुबार; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 17 Oct 2026 10:41 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 10:41 AM IST







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वाराणसी के सारनाथ स्थित पैगंबरपुर में पटाखा विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पड़ोस के मकान में लगे कैमरे में धमाके की घटना रिकॉर्ड हुई। फुटेज में विस्फोट के बाद धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दे रहा है। धमाके से इलाके में अफरातफरी मच गई थी। घटना के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। ... और पढ़ें

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