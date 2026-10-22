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भरत मिलाप शुरू: नाटी इमली में भरत-शत्रुघ्न से मिलने पहुंचे भगवान राम

किशन चौबे

Updated Thu, 22 Oct 2026 04:25 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 04:25 PM IST

नाटी इमली में ऐतिहासिक भरत मिलाप शुरू हो गया। भगवान राम समेत चारों भाइयों के स्वरूप पहुंचने के साथ ही जय श्रीराम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भरत मिलाप देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। ... और पढ़ें

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