एयर शो को लेकर आसमान में उड़े विमान, करतब देख बनारसी भी हैरान; VIDEO

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एयर फोर्स शो से पहले सोमवार को शहर के आसमान में वायुसेना के सुपरसोनिक विमानों की तेज गर्जना गूंज उठी। सुबह करीब 10:40 बजे नमो घाट के ऊपर से विमान तेज आवाज के साथ गुजरे तो आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते लोग मकानों की छतों पर पहुंच गए और आसमान में विमानों की गतिविधियां देखने लगे। वायुसेना के तीन विमान करीब 11:35 बजे तक हवाई करतब दिखाते रहे।

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