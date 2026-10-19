{"_id":"6ad613a6da91e63c8d09ba58","slug":"video-ahiravan-vadh-slaying-of-ahiravan-performed-at-the-central-jail-ramlila-concludes-on-tuesday-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: केंद्रीय कारागार में अहिरावण वध, मंगलवार को रामलीला का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय कारागार वाराणसी में रामलीला के नौवें दिन सोमवार को लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग के बाद अहिरावण वध की लीला का मंचन किया गया। लीला के माध्यम से बंदियों को धर्म, सत्य और सदाचार का संदेश दिया गया। मंगलवार को दशमी के अंतिम दिन शक्ति पूजन, रावण वध, भरत मिलाप और रामराज्याभिषेक की लीलाओं के साथ रामलीला का समापन होगा।

... और पढ़ें