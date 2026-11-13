सीतापुर में सुबह से छाया कोहरा, दृश्यता हुई कम, मौसम भी सर्द

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सीतापुर में मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में कोहरे की चादर छाई रही। सड़कों पर धुंध के चलते दृश्यता कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह और शाम की ठंड बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं, कोहरे के कारण जनजीवन भी प्रभावित नजर आया।

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