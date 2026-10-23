{"_id":"6adaecf549f537d52e052296","slug":"video-shamli-mlc-elections-voting-begins-for-teacher-and-graduate-seats-observer-inspects-booths-over-300-police-personnel-deployed-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान शुरू, वीवी इंटर कॉलेज में ऑब्जर्वर ने परखी व्यवस्था; 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली में मेरठ-सहारनपुर खंड शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ। जिले के पांच मतदान केंद्रों पर शिक्षक सीट के 1,619 और स्नातक सीट के 4,586 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शुरू होने के बाद ऑब्जर्वर ने वीवी इंटर कॉलेज में बने बूथों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मतदान शाम चार बजे तक चलेगा। सुरक्षा के लिए जिले को तीन जोन और पांच सेक्टरों में बांटकर 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

... और पढ़ें