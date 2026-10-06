{"_id":"6ac4c2fa6b8aec13cf0ce342","slug":"video-sp-workers-protest-against-akhilesh-yadav-detention-in-shahjahanpur-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने का विरोध, सपाइयों ने दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के विरोध में मंगलवार को शाहजहांपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान टाउन हॉल में शहीदों की प्रतिमाओं के सामने धरना देकर कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। सपा नेताओं ने कहा कि कथित वोट चोरी के विरोध में दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय का घेराव करने जा रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही जिले के सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे सपा प्रमुख की गिरफ्तारी निंदनीय है। उनकी रिहाई होने तक धरना जारी रहेगा। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग की। इस मौके पर गायत्री वर्मा, संजय वर्मा, शाहनवाज इदरीसी आदि मौजूद रहे।

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