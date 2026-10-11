शाहजहांपुर: कार हादसे में सिपाही की मौत, शनिवार को था जन्मदिन

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शाहजहांपुर के रोजा थाने में तैनात कांस्टेबल अंकित कुमार (35) की सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार को उनका जन्मदिन था। इसके बाद रात में वह ड्यूटी पर निकले थे। इसी दौरान किसी वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। अंकित कुमार मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले थे। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।

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