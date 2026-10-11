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शाहजहांपुर: अमर शहीदों की याद में हनुमत धाम पर जलाए गए 5001 दीप, दीपयज्ञ का समापन
शाहजहांपुर में पितृ पक्ष में पूर्वजों और भारत के अमर शहीदों की स्मृति में हनुमत धाम पर आयोजित 28वें दीप यज्ञ का 5001 दीप जलाकर समापन किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ दीपों को नदी में विसर्जित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष राकेश शुक्ला ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीप यज्ञ का आयोजन श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया। संस्था से जुड़े पुरुषों और महिलाओं ने दीप जलाकर पूर्वजों एवं देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चारण से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर गंगा प्रसाद, राकेश कश्यप, यश शुक्ला, नवीन चौबे, मोहित राजपूत, संजय गुप्ता, पवन कुमार, दिनेश कुमार, खुशी शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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