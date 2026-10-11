शाहजहांपुर में हादसा: अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, सिपाही की मौत; शनिवार को मनाया था जन्मदिन

शाहजहांपुर के रोजा थाने में तैनात कांस्टेबल अंकित कुमार (35 वर्ष) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह रात में गश्त पर निकले थे। करीब 1:45 बजे उनकी निजी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वह कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। पुलिस टीम ने उन्हें बाहर निकालकर राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि ड्यूटी के वक्त वह अपनी निजी कार में थे। इस पर पुलिस का कहना है कि यह जांच का विषय है।

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शनिवार को मनाया था जन्मदिन

मुजफ्फरनगर की कोतवाली नगर के रामपुरी कॉलोनी कांस्टेबल अंकित कुमार यहां रोजा थाने में कार्यरत थे। शनिवार को उनका जन्मदिन था। पुलिस के अनुसार, रविवार रात चीता मोबाइल-17 पर तैनात कांस्टेबल मनीष शर्मा ने फोन से थाने को हादसे की सूचना दी। बताया कि गश्त के दौरान कांस्टेबल अंकित कुमार की गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। माना जा रहा है कि किसी वाहन की टक्कर अंकित की कार को लगी है।

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