शाहजहांपुर में हादसा: अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, सिपाही की मौत; शनिवार को मनाया था जन्मदिन
शाहजहांपुर के रोजा थाने में तैनात कांस्टेबल अंकित कुमार (35) की सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार को उनका जन्मदिन था। इसके बाद रात में वह ड्यूटी पर निकले थे। किसी वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी।
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शाहजहांपुर के रोजा थाने में तैनात कांस्टेबल अंकित कुमार (35 वर्ष) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह रात में गश्त पर निकले थे। करीब 1:45 बजे उनकी निजी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वह कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। पुलिस टीम ने उन्हें बाहर निकालकर राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि ड्यूटी के वक्त वह अपनी निजी कार में थे। इस पर पुलिस का कहना है कि यह जांच का विषय है।
मुजफ्फरनगर की कोतवाली नगर के रामपुरी कॉलोनी कांस्टेबल अंकित कुमार यहां रोजा थाने में कार्यरत थे। शनिवार को उनका जन्मदिन था। पुलिस के अनुसार, रविवार रात चीता मोबाइल-17 पर तैनात कांस्टेबल मनीष शर्मा ने फोन से थाने को हादसे की सूचना दी। बताया कि गश्त के दौरान कांस्टेबल अंकित कुमार की गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। माना जा रहा है कि किसी वाहन की टक्कर अंकित की कार को लगी है।
मृतक के परिजनों को दी गई सूचना
अंकित कुमार कार में फंसे हुए थे और उनकी हालत गंभीर थी। थानाध्यक्ष उमेश मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल को कार से बाहर निकलवाया। इसके बाद दूसरी पुलिस गाड़ी से उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। उनके पहुंचने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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