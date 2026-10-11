शाहजहांपुर: 'इंजीनियर को जेल भेज देना चाहिए', समय पर सड़क न बनने पर भड़के वित्त मंत्री, अफसरों को दी चेतावनी

उन्होंने आवास विकास परिषद के जेई नवीन कुमार और एई हेमंत कुमार से कहा कि वे लोग उनकी बदनामी करा रहे हैं। अधिकारियों की ओर से ठेकेदार के काम पर सवाल उठाए जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि ठेकेदार से काम कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जब ठेकेदार काम नहीं कर रहा था तो उसे काम क्यों दिया गया।



मंत्री बोले- समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो दर्ज होगा मुकदमा

मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए यहां तक कहा कि ऐसे मामले में इंजीनियर को ही जेल भेज देना चाहिए। अधिकारियों ने तीन से चार दिन में सड़क का निर्माण पूरा कराने का आश्वासन दिया। इस पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान पार्षद नरेश चंद्र मौर्य भी मौजूद रहे। अपर नगर आयुक्त भान सिंह ने बताया कि ठेकेदार को सख्त चेतावनी दी गई है। चार दिन में अगर काम पूरा नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी।