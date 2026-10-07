शाहजहांपुर: रिहायशी इलाके में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों में फैली दहशत; देखें वीडियो

शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में आबादी के बीच विशालकाय मगरमच्छ पहुंच गया। वह एक मकान के मुख्य दरवाजे तक जा पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा होने से मगरमच्छ अंदर नहीं जा सका। उसे देखकर ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।



वनकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। मगरमच्छ काफी बड़ा और ताकतवर होने के कारण उसे काबू करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब दो घंटे की कोशिश के बाद वनकर्मियों ने बल्ली की मदद से उसे दबाकर पकड़ लिया।



मगरमच्छ के आबादी में पहुंचने की खबर पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने लोगों को उससे दूर रखा और वन विभाग की टीम के पहुंचने तक उसके आसपास नजर बनाए रखी। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई। घटना का वीडियो मंगलवार रात सोशल मीडिया पर सामने आया।