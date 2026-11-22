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शाहजहांपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को नगर कीर्तन निकाला गया। दोपहर में तेल टंकी रोड स्थित कुटिया साहिब से पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन शुरू हुआ। इसमें गुरु महाराज के यशगान और कीर्तन के साथ धार्मिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। नगर कीर्तन का जगह-जगह संगत और व्यापारियों ने स्वागत किया। नगर कीर्तन में सबसे आगे बैंड और संगत गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए चल रही थी। गुरु नानक पाठशाला कन्या हाईस्कूल की प्रधानाचार्य हरमीत कौर, शिक्षिकाओं और छात्राओं ने धार्मिक भजन प्रस्तुत किए। खालसा शिशु सदन जूनियर हाईस्कूल की प्रधानाचार्य हरप्रीत कौर, शिक्षिकाओं और बच्चों ने भी शबद गायन किया। माता साहिब कौर ग्रुप के बच्चे संस्था संचालक नवनीत कौर के निर्देशन में धार्मिक शब्दों का गायन कर रहे थे। जुझार सिंह गतका जत्थे ने तलवारों और अन्य शस्त्रों के साथ गतका का प्रदर्शन कर शौर्य और साहस का परिचय दिया। फूलों से सजी गुरु महाराज की पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थे। संगत ने पालकी के दर्शन कर मत्था टेका। नगर कीर्तन के मार्ग में जगह-जगह स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। व्यापारियों ने अपनी दुकानों के सामने संगत का स्वागत किया। संस्था अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने प्रसाद वितरण करने वाले व्यापारियों को सिरोपा भेंटकर सम्मानित किया।

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