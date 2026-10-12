त्योहारों पर सतर्क रहें ग्राम प्रहरी, संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल दें सूचना

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आगामी शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और मूर्ति विसर्जन के मद्देनजर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महुली थाने में रविवार को ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) की बैठक हुई। थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्राम प्रहरियों को अपने-अपने गांवों में सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए।

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