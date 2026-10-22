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संतकबीरनगर: गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सम्मेलन में संगठन मजबूत करने पर जोर
खलीलाबाद के एक होटल में आयोजित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सम्मेलन में गोंड समाज को एकजुट कर संगठन का विस्तार करने पर जोर दिया गया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश सचिव शशि सिंह और मेहदावल नगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुक्कू सिंह मारवी ने दोनों पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने और संगठन को प्रदेश स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया।
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