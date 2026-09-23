दस स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन, 551 महिलाओं ने लिया हिस्सा

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मिशन शक्ति के तहत रविवार को जिले में 10 स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन और महिला सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें कुल 551 महिलाओं और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, कानूनी प्रावधानों और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

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