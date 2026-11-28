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चंदौसी के गांव आटा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने बाल विवाह के विरोध में पोस्टर बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही, भाषण के माध्यम से बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बाल विवाह रोकने और समाज को इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई।

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