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राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे के शादी समारोह में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हुई धक्का-मुक्की और आपाधापी के बीच जेबकतरों ने कई लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिया। पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी की जेब से 27500 रुपये गायब हो गए, जबकि दो मीडिया कर्मियों ने भी अपने जरूरी कागजात और मोबाइल फोन गायब होने की शिकायत की। मौके पर कुछ अन्य लोगों ने भी मोबाइल और सामान गायब होने की बात कही।

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