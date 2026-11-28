संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि इस पर अंतिम फैसला अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे वरिष्ठ नेता हैं। उनके बयान का स्वागत है। उन्होंने भी वही बात कही है, जो वह कई दिनों से कह रहे हैं कि इमरान मसूद या किसी अन्य नेता को भावनाओं में आकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इमरान मसूद को धैर्य रखना चाहिए। बर्क ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को और सीटें दी जाएंगी।
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