यूपी में बारिश का दौर थमा, अब दिन में बढ़ेगा पारा, रात में ठंड

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उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और तेज हवाओं का दौर अब थमने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कुछ इलाकों में हवा के तेज झोंकों की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। बारिश और तेज हवाओं के चलते दिन के तापमान में नरमी देखने को मिली। हालांकि, अब मौसम विभाग ने बारिश से राहत मिलने के संकेत दिए हैं।

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