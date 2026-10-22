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Video: रायबरेली में स्नातक चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 PM IST







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स्नातक चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को जीआईसी से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। इस दौरान एडीएम प्रशासन ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। विधान परिषद चुनाव के मतदान की तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। ... और पढ़ें

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