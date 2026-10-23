{"_id":"6adae3bd37b15b26720de9e1","slug":"video-rayabral-shakashhaka-oura-sanataka-emaelsa-ka-le-vataga-shanpr-thhama-ha-matathana-ka-rafatara-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली: शिक्षक और स्नातक एमएलसी के लिए वोटिंग शुरू, धीमी है मतदान की रफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली: शिक्षक और स्नातक एमएलसी के लिए वोटिंग शुरू, धीमी है मतदान की रफ्तार

रोहित मिश्र

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:04 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:04 AM IST

रायबरेली: शिक्षक और स्नातक एमएलसी के लिए वोटिंग शुरू, धीमी है मतदान की रफ्तार

विज्ञापन