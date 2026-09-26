{"_id":"6ab7cc0cec5692689501dab9","slug":"video-youth-dies-in-custody-police-stop-sp-leaders-on-their-way-to-meet-the-aggrieved-family-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिरासत में युवक की मौत, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा नेताओं को पुलिस ने रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रतापगढ़ में हिरासत में दलित युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। सांसद एसपी सिंह पटेल, विधायक डॉ. आरके वर्मा और राम सिंह पटेल समेत कई नेता काफिले में शामिल थे। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला दिया, जिससे मौके पर कुछ देर हंगामा हुआ। सपा नेताओं ने उच्चस्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।

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