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पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि दिव्य दरबार के मद्देनजर 400 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। रामकथा के आयोजन को लेकर पहले से ही एक हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।

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