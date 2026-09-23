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पीलीभीत: नवागत डीएम आलोक कुमार ने संभाला कार्यभार, अफसरों ने किया स्वागत

Mukesh Kumar

Updated Wed, 23 Sep 2026 12:14 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 12:14 PM IST







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पीलीभीत में नवागत डीएम आलोक कुमार ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। अफसरों ने उनका स्वागत किया। आलोक कुमार 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों से जिले की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी ली। ... और पढ़ें

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