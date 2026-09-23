पीलीभीत: नवागत डीएम आलोक कुमार ने संभाला कार्यभार, प्रमुख विकास कार्यों की ली जानकारी

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आलोक कुमार 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। कलक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी नवागत जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। विज्ञापन



नवागत डीएम के सामने जिले में विकास योजनाओं की प्रगति, जनशिकायतों के निस्तारण, कानून-व्यवस्था समेत विभिन्न विभागों के कामकाज को गति देने की चुनौती होगी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जिले की मौजूदा स्थिति और लंबित मामलों के संबंध में जानकारी ली। विज्ञापन विज्ञापन

आलोक कुमार 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। कलक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी नवागत जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया।नवागत डीएम के सामने जिले में विकास योजनाओं की प्रगति, जनशिकायतों के निस्तारण, कानून-व्यवस्था समेत विभिन्न विभागों के कामकाज को गति देने की चुनौती होगी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जिले की मौजूदा स्थिति और लंबित मामलों के संबंध में जानकारी ली।

पीलीभीत जिले के नवागत जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बुधवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों से जिले की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी ली। उनके आगमन पर अपर जिलाधिकारी प्रसून द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा ने स्वागत किया।