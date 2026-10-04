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पीलीभीत: मिनी मैराथन से दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश, 250 से अधिक लोग हुए शामिल

Mukesh Kumar

Updated Sun, 04 Oct 2026 12:44 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 12:44 PM IST







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पीलीभीत में वन्यजीव सप्ताह के तहत रविवार सुबह जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। मिनी मैराथन को पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों ने लोगों को वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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