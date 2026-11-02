{"_id":"6ae89006b9933bfa06037f9f","slug":"video-pet-candidates-set-off-for-their-examination-by-special-train-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्पेशल ट्रेन से परीक्षा देने रवाना हुए पीईटी अभ्यर्थी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्पेशल ट्रेन से परीक्षा देने रवाना हुए पीईटी अभ्यर्थी

Vimal Sharma

Updated Mon, 02 Nov 2026 06:58 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 06:58 PM IST







Link Copied



पीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की आवाजाही जारी रही। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर सात पर स्पेशल ट्रेन में सवार होकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए रवाना हुए। ... और पढ़ें

विज्ञापन