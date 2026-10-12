VIDEO: गांव में निकला 10 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

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मिर्जापुर के हलिया क्षेत्र के गोर्गी गांव में रविवार देर रात करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया और अदवा बांध के गहरे जलाशय में छोड़ दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

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