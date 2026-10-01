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मेरठ: अमर उजाला विजिट पर पहुंचे तिलक स्कूल के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के छात्र-छात्राएं

Dimple Sirohi

Updated Thu, 01 Oct 2026 01:46 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 01:46 PM IST







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मेरठ में तिलक स्कूल के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के छात्र-छात्राओं ने अमर उजाला कार्यालय का विजिट किया। इस दौरान उनके साथ अध्यापक और अध्यापिकाएं भी मौजूद रहीं। छात्रों ने समाचार पत्र और मीडिया से जुड़े कार्यों को करीब से समझने में रुचि दिखाई। ... और पढ़ें

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